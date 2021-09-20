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"Хорошее настроение – это лучшее лекарство". Пеле поделился снимком из больницы

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Здоровья тебе, Король футбола!

"Хорошее настроение – это лучшее лекарство". Пеле поделился снимком из больницы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Легендарный бразильский форвард Пеле опубликовал фото в своем Instagram. Король футбола находится в больнице и восстанавливается после операции.

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"Как видите, я дышу и праздную каждый новый день, которые всегда лучше предыдущего. Хорошее настроение – лучшее лекарство, и у меня его предостаточно. По-другому и быть не могло. Я получил столько любви, что мое сердце переполнено благодарностью. Спасибо всему замечательному персоналу больницы Альберта Эйнштейна!"

Напомним, Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Его быстро выписали, однако уже 17 сентября бразилец вновь попал в отделение интенсивной терапии.

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В статье: Пеле
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