"Хорошее настроение – это лучшее лекарство". Пеле поделился снимком из больницы

Легендарный бразильский форвард Пеле опубликовал фото в своем Instagram. Король футбола находится в больнице и восстанавливается после операции.

Читайте также Пеле вновь попал в реанимацию. Он только выписался во вторник

"Как видите, я дышу и праздную каждый новый день, которые всегда лучше предыдущего. Хорошее настроение – лучшее лекарство, и у меня его предостаточно. По-другому и быть не могло. Я получил столько любви, что мое сердце переполнено благодарностью. Спасибо всему замечательному персоналу больницы Альберта Эйнштейна!"

Напомним, Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Его быстро выписали, однако уже 17 сентября бразилец вновь попал в отделение интенсивной терапии.