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Не финал истории. УЕФА подаст апелляцию на решение мадридского суда по Суперлиге

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Наносят ответный удар

Не финал истории. УЕФА подаст апелляцию на решение мадридского суда по Суперлиге

UEFA

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В УЕФА выступили с заявлением по поводу решения суда Мадрида, который летом постановил, что клубы-основатели Суперлиги не могут быть оштрафованы.

"После своего вчерашнего заявления о проекте так называемой "Суперлиги" и принятых УЕФА соответствующих мерах по соблюдению требований, УЕФА подтверждает свой тезис о том, что в отношении проекта так называемой "Суперлиги" он всегда действовал в соответствии не только со своим уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии. УЕФА по-прежнему уверен в своей позиции и будет продолжать отстаивать ее во всех соответствующих юрисдикциях".

"УЕФА всегда действовал добросовестно на протяжении всего разбирательства в суде Мадрида. Соответственно – и, несмотря на то, что УЕФА не признает юрисдикцию мадридского суда и твердо убежден, что всегда действовал в полном соответствии с текущим судебным разбирательством - УЕФА сегодня направил в мадридский суд официальные документы, подтверждающие постоянное выполнение требований".

"Кроме того, УЕФА подал ходатайство об отводе судьи, председательствующего на текущем разбирательстве, поскольку, по его мнению, в этом разбирательстве имеются существенные нарушения. В соответствии с испанским законодательством - и в фундаментальных интересах правосудия - УЕФА ожидает, что означенный судья немедленно отойдет в сторону до полного и надлежащего рассмотрения данного ходатайства".

"УЕФА также подаст официальную апелляцию в вышестоящий суд - провинциальный суд Мадрида (Апелляционный суд). УЕФА продолжит предпринимать все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС для защиты своих интересов и, что самое важное, интересов своих членов и всех заинтересованных сторон в футболе".

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В статье: УЕФА Суперлига
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
28.09.2021 в 14:45
Як би не відноситися до Суперліги, але суд окремої країни чи то міста Мадрид, чи Верховний суд Іспанії не має повноважень вирішувати питань, що виходять за рамки країни. Більше того, згідно статуту УЄФА сам факт звернення до не спортивних судових органів дає підстави виключення клубу чи асоціації з УЄФА. Тут правило просте: або дієш за правилами УЄФА, або виходиш з цієї організації.
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