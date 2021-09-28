Не финал истории. УЕФА подаст апелляцию на решение мадридского суда по Суперлиге
Наносят ответный удар
UEFA
В УЕФА выступили с заявлением по поводу решения суда Мадрида, который летом постановил, что клубы-основатели Суперлиги не могут быть оштрафованы.
"После своего вчерашнего заявления о проекте так называемой "Суперлиги" и принятых УЕФА соответствующих мерах по соблюдению требований, УЕФА подтверждает свой тезис о том, что в отношении проекта так называемой "Суперлиги" он всегда действовал в соответствии не только со своим уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии. УЕФА по-прежнему уверен в своей позиции и будет продолжать отстаивать ее во всех соответствующих юрисдикциях".
"УЕФА всегда действовал добросовестно на протяжении всего разбирательства в суде Мадрида. Соответственно – и, несмотря на то, что УЕФА не признает юрисдикцию мадридского суда и твердо убежден, что всегда действовал в полном соответствии с текущим судебным разбирательством - УЕФА сегодня направил в мадридский суд официальные документы, подтверждающие постоянное выполнение требований".
"Кроме того, УЕФА подал ходатайство об отводе судьи, председательствующего на текущем разбирательстве, поскольку, по его мнению, в этом разбирательстве имеются существенные нарушения. В соответствии с испанским законодательством - и в фундаментальных интересах правосудия - УЕФА ожидает, что означенный судья немедленно отойдет в сторону до полного и надлежащего рассмотрения данного ходатайства".
"УЕФА также подаст официальную апелляцию в вышестоящий суд - провинциальный суд Мадрида (Апелляционный суд). УЕФА продолжит предпринимать все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС для защиты своих интересов и, что самое важное, интересов своих членов и всех заинтересованных сторон в футболе".
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