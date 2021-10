С автографом. Лионель Месси подарил Папе Римскому свою игровую футболку ПСЖ

18 октября Папа Римский Франциск получил подарок от форварда "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси. 34-летний нападающий парижан презентовал понтифику джерси со своей фамилией и автографом.

Как отмечает источник, футболку Папа Римский получил во время аудиенции с премьер-министром Франции Жаном Кастексом.

Lionel Messi sent a signed PSG shirt to Pope Francis. The shirt was given to the Pope, who is alao from Argentina, by French Prime Minister Jean Castex. Images via @vaticannews_fr. pic.twitter.com/nlTRGOK6jo