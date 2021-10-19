С автографом. Лионель Месси подарил Папе Римскому свою игровую футболку ПСЖ
Красивый жест
Getty Images / Global Images Ukraine
18 октября Папа Римский Франциск получил подарок от форварда "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси. 34-летний нападающий парижан презентовал понтифику джерси со своей фамилией и автографом.
Как отмечает источник, футболку Папа Римский получил во время аудиенции с премьер-министром Франции Жаном Кастексом.
Lionel Messi sent a signed PSG shirt to Pope Francis. The shirt was given to the Pope, who is alao from Argentina, by French Prime Minister Jean Castex. Images via @vaticannews_fr. pic.twitter.com/nlTRGOK6jo— Roy Nemer (@RoyNemer) October 18, 2021
84-летний Франциск – соотечественник Лионеля и поклонник его игры, он с детства увлекается футболом. Напомним, Месси присоединился к "Пари Сен-Жермен" летом на правах свободного агента. За это время он провел 5 поединков и забил гол в ворота английского клуба "Манчестер Сити".
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