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С автографом. Лионель Месси подарил Папе Римскому свою игровую футболку ПСЖ

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Красивый жест

С автографом. Лионель Месси подарил Папе Римскому свою игровую футболку ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

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18 октября Папа Римский Франциск получил подарок от форварда "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси. 34-летний нападающий парижан презентовал понтифику джерси со своей фамилией и автографом.

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Как отмечает источник, футболку Папа Римский получил во время аудиенции с премьер-министром Франции Жаном Кастексом.

84-летний Франциск – соотечественник Лионеля и поклонник его игры, он с детства увлекается футболом. Напомним, Месси присоединился к "Пари Сен-Жермен" летом на правах свободного агента. За это время он провел 5 поединков и забил гол в ворота английского клуба "Манчестер Сити".

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В статье: Лионель Месси Папа Римский
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Источник:
Reuters

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