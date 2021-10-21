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Sky Sports: Больше половины стран Евросоюза – против Суперлиги

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Испания в их числе, а как же "Реал" и "Барселона"?

Sky Sports: Больше половины стран Евросоюза – против Суперлиги

The Super League Site

Новина українською

Большинство стран Европейского союза выступило против проекта европейской Суперлиги, желая защитить европейскую спортивную модель. 16 из 27 стран Евросоюза письменно уведомили об этом свой суд, который по запросу коммерческого суда Мадрида сейчас изучает, есть ли у УЕФА и ФИФА право на полный монопольный контроль над мировым футболом.

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Против выступили Испания и Италия. Напомним, "Реал", "Барселона" и "Ювентус" не покинули проект. Флорентино Перес, Жоан Лапорта и Андреа Аньелли часто отвечают на вопросы журналистов, заявляя, что у Суперлиги есть будущее. Ожидается, что Германия также выступит против Суперлиги.

Европейский суд должен провести публичные слушания в первой половине 2022 года. Вынесение решения произойдет через несколько месяцев после слушаний.

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В статье: Суперлига
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Источник:
skysports.com

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