Хави завоевал седьмой тренерский титул в Катаре
Продолжает зажигать
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Катарский "Аль-Садд" завоевал уже седьмой титул под руководством своего испанского наставника Хави. Подопечные бывшего полузащитника "Барселоны" вчера, 23 октября, в финале Кубка Эмира обыграли "Аль-Райан".
Первыми забили именно соперники "Аль-Садда": ексгравець "Порту" Ясин Браими открыл счет с пенальти перед самым перерывом. Подопечные Хави восстановили паритет тоже ударом с точки: Касорла переиграл вратаря. Все дошло до серии пенальти, в которой со счетом 5:4 победил "Аль-Садд".
Это уже второй Кубок Эмира для Хави. Ранее он получил его вместе с командой год назад. Также в активе испанского тренера по одной победе в чемпионате Катара, Кубке шейха Яссима и Кубке звезд Катара, а также две - в Кубке Лиги Катара.
Напомним, что Хави возглавляет "Аль-Садд" с июля 2019-го года. До этого он четыре сезона провел непосредственно в качестве игрока "волков".
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