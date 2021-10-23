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Хави завоевал седьмой тренерский титул в Катаре

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Хави завоевал седьмой тренерский титул в Катаре

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Катарский "Аль-Садд" завоевал уже седьмой титул под руководством своего испанского наставника Хави. Подопечные бывшего полузащитника "Барселоны" вчера, 23 октября, в финале Кубка Эмира обыграли "Аль-Райан".

Первыми забили именно соперники "Аль-Садда": ексгравець "Порту" Ясин Браими открыл счет с пенальти перед самым перерывом. Подопечные Хави восстановили паритет тоже ударом с точки: Касорла переиграл вратаря. Все дошло до серии пенальти, в которой со счетом 5:4 победил "Аль-Садд".

Это уже второй Кубок Эмира для Хави. Ранее он получил его вместе с командой год назад. Также в активе испанского тренера по одной победе в чемпионате Катара, Кубке шейха Яссима и Кубке звезд Катара, а также две - в Кубке Лиги Катара.

Напомним, что Хави возглавляет "Аль-Садд" с июля 2019-го года. До этого он четыре сезона провел непосредственно в качестве игрока "волков".

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В статье: Хави "Аль-Райан" (Катар) Аль-Садд (Доха)
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