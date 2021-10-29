Английский защитник Астон Виллы получил польское гражданство
Хочет играть с Робертом Левандовским?
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Астон Виллы" Мэттью Кэш получил гражданство Польши и теперь имеет право выступать за "Кадру", как сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.
24-летний крайней защитник решил защищать цвета сборной Польши, а не родной Англии. Важно, что у матери Кэша польские корни. Игрок будет вызван на ноябрьский сбор команды Пауло Соузы. Ранее он не был заигран даже за молодежку "трех львов".
Мэттью переехал в Бирмингем в прошлом году, до этого он защищал цвета "Ноттингем Форест". В текущем сезоне в его активе 10 поединков, 1 гол и 1 ассист.
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Источник:laczynaspilka.pl
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