Жоржиньо: Мой выигрыш Золотого мяча показал бы другим игрокам, что важны не только голы

Хавбек лондонского "Челси" Жоржиньо прокомментировал свои шансы получить Золотой мяч. 29-летний итальянский исполнитель выиграл с Италией чемпионат Европы и ЛЧ на клубном уровне.

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"Не мне решать, должен ли я выиграть Золотой мяч, но это стало бы стимулом для других игроков. Это могло бы показать, что важны не только голы. Я не хочу возлагать на это слишком много надежд, но было бы лицемерием заявить, что я не думаю о выигрыше".