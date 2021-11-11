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Жоржиньо: Мой выигрыш Золотого мяча показал бы другим игрокам, что важны не только голы

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Жоржиньо: Мой выигрыш Золотого мяча показал бы другим игрокам, что важны не только голы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек лондонского "Челси" Жоржиньо прокомментировал свои шансы получить Золотой мяч. 29-летний итальянский исполнитель выиграл с Италией чемпионат Европы и ЛЧ на клубном уровне.

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"Не мне решать, должен ли я выиграть Золотой мяч, но это стало бы стимулом для других игроков. Это могло бы показать, что важны не только голы. Я не хочу возлагать на это слишком много надежд, но было бы лицемерием заявить, что я не думаю о выигрыше".

"Будет классно, если это произойдет, но если нет, то жаловаться я не буду. Я крепко стою на ногах и сосредоточен на другом. Было бы неплохо выиграть чемпионат мира. Я уже был признан лучшим игроком года по версии УЕФА".

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В статье: Италия Челси (Лондон) Жоржиньо Фрелло Жоржиньо
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Источник:
AS

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