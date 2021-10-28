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Презент на финал Лиги чемпионов. Хавбек Челси рассказал о подаренной Томасу Тухелю паре обуви

Англия
(1 голосов)

Секреты немецкого гика

Презент на финал Лиги чемпионов. Хавбек Челси рассказал о подаренной Томасу Тухелю паре обуви

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо поведал прессе о том, как главный тренер лондонцев Томас Тухель надел на удачу подаренную пару кедов перед финалом Лиги чемпионов.

"Кто-то подарил Тухелю пару обуви и попросил надеть ее на финал Лиги чемпионов, но ему подарок совсем не понравился. В раздевалке перед матчем он сказал нам, что должен их надеть для нас, что он дал слово. Он сказал: "Миллионы людей увидят меня в этих кедах. Может, они помогут нам выиграть, вдруг оно того стоит".

"Вы можете найти видео, где мы шутим над ним из-за его обуви и делаем вид, что хотим выбросить кеды. Томас любит наши шутки, мы всегда смеемся вместе".

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Жоржиньо Фрелло Жоржиньо
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Источник:
ghanasoccernet.com

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Комментарии (1)
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zafo38
28.10.2021 в 13:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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