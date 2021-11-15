Он скользил между защитниками как маленькое торнадо. К годовщине дебюта летучего голландца

Футбольный сезон 1964-65 стал самым неудачным в истории амстердамского "Аякса". По итогам чемпионата именитый клуб занял лишь 13-е место из 16 участников турнира, едва не покинув элитный дивизион. Но по иронии судьбы именно в том сезоне в составе команды дебютировал ее лучший за всю историю игрок.

В конце 1962 года читатели клубного журнала "Аякса" узнали, что в клубе подрастает новый великий талант – 15-летний Йохан Кройф, за которым стоит понаблюдать во время матчей молодежного состава. Спустя год Йопи, как звали его родные и друзья, подписал с амстердамцами свой первый профессиональный контракт – 4-летнее соглашение с окладом 15.000 гульденов в год плюс премии. Прежде ему платили всего по 10 гульденов за матч. Сезон-1964/65 17-летний нападающий начал уже в первой команде "аяксидов". 24 октября 1964 года тренер Вик Бакингем выпустил тинейджера на замену в товарищеском матче с клубом второго дивизиона "Хелмондия-55" (2:3). Дебютант провел на поле лишь несколько минут, не успев толком продемонстрировать свои лучшие качества. Тем не менее, Бакингем решил дать ему еще один шанс, и 57 лет назад, 15 ноября 1964 года, состоялся дебют Йохана Кройфа на официальном уровне.

Вик Бакингем и его "Аякс" в сезоне 1964/65 (в центре - Йохан Кройф) / фото из архива

Случилось это на стадионе "Оостерпарк" в Гронингене, где "Аякс" проводил выездной поединок Эредивизи против местного "ГВАВ-Рапидитас". Под номером 8 у гостей на поле вышел никому неизвестный субтильный парнишка с приглаженными короткими волосами, заменивший в стартовом составе "Божьих сыновей" травмированного Пита Кейзера. И уже с первых минут своими бесконечными рывками принялся "накручивать позвонки" защитникам соперника, которым с превеликим трудом удавалось сдерживать этого юркого проныру с вызывающим раздражение дриблингом. Шак Сварт, тогдашний капитан "Аякса", позже вспоминал: "Йопи работал и руками, и локтями, толкал и дестабилизировал противника. Он скользил между защитниками, поднимая пыль, как маленькое торнадо. Он указывал нам, своим взрослым напарникам и даже игрокам национальной сборной, куда бежать, а куда нет… И что самое удивительное, малыш часто оказывался прав! Он был совсем зрелым. Настоящий подарок Небес футболу, и очаровашка в придачу – таким был Йохан".

Еще до перерыва дерзкий дебютант имел пару неплохих моментов, но вратарь GVAV Тонни ван Леувен справлялся с его ударами. Между тем, в самом конце первого тайма травму получил основной голкипер "Аякса" Бертус Хугерман, и место в рамке занял его молодой дублер Ронни Бумгаард. Хозяева сполна воспользовались волнением и неопытностью стража ворот амстердамцев: во второй половине встречи Геррит ван Тилбург, Пит Франсен и Альберт Альма трижды заставили его вынимать мяч из сетки. Но последнее слово в поединке все же осталось за Кройфом, сумевшим забить гол престижа. За три минуты до конца игры Йохан пробил-таки ван Леувена, в касание замкнув передачу Клааса Нунинги, и установил окончательный счет – 3:1.

Кройф бьет по воротам "Гронингена". Тонни ван Леувен спасает / фото из архива

На следующий день выходившая в Гронингене газета Nieuwsblad van het Noorden опубликовала большой отчет о матче, который иллюстрировали фотографии все трех голов, забитых игроками GVAV. Для гола Кройфа места не нашлось. Более того, авторы материала даже его фамилию не смогли написать правильно.

Спустя неделю "Аякс" на своем поле унизил ПСВ со счетом 5:0, а Кройф, отметившийся голом и двумя ассистами, был признан лучшим игроком матча. После того поединка Йохан стал регулярно появляться в составе, проведя до конца чемпионата в общей сложности 10 игр, в которых забил четыре мяча.

Но для "Аякса" в целом тот сезон сложился крайне неудачно – команда едва избежала понижения в классе, финишировав всего в трех очках от зоны вылеты. Как итог, Вика Бакингема на тренерском мостике сменил Ринус Михелс, всю игровую карьеру посвятивший "Божьим детям", а теперь призванный помочь родной команде уже в новой ипостаси. Повесив бутсы на гвоздь, он работал учителем физкультуры в школе для глухих и слабослышащих детей, но боссы аяксидов приняли судьбоносное решение, доверив будущее клуба малоопытному специалисту. Новый наставник с порога объявил о том, что выведет "Аякс" на уровень топ-клубов Европы. Первым, кто заявил о том, что разделяет эту безумную идею, был 17-летний Кройф, а потому и отношение со стороны Михелса к нему сложилось особое. Ринус – как раз тот человек, который смог юношу с навеки, казалось, прилипшей кличкой Худой, набить мышцами. Йопи, позанимавшись по сочиненному специально для него Михелсом комплексу упражнений, перестал напоминать маленького чахлого пацаненка. Он быстро окреп и еще более твердо стал держаться на ногах, выполняя слаломные рейды, уходя от подножек, толчков и зацепов. "Кройф умеет все. Мне иногда кажется, что он прибыл с другой планеты. Ему и тренировки нужны лишь для подержания игровых кондиций", – восхищался своим подопечным Михелс.

Йохан Кройф в 1964-м году / фото из архива

А Йохан, став основным игроком команды, начал уверенно вытаскивать амстердамцев со дна, уже в следующем сезоне приведя "Божьих детей" к чемпионству. Так начиналась новая эра в истории "Аякса" и мирового футбола. Через несколько лет, глядя на игру голландского клуба, в Европе заговорили о тотальном футболе.