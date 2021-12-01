Езерский о Золотом мяче-2021: Справедливость должна была восторжествовать, но получилось наоборот

Экс-игрок национальной сборной Украины Владимир Езерский высказал свое мнение о вручении премии Золотой мяч-2021, который в очередной раз достался Лионелю Месси .

"Будь моя воля, я бы отдал главный приз Роберту Левандовскому. Не умиляя достоинств Лионеля Месси, который в седьмой раз получил "Золотой мяч", я считаю, что польский нападающий "Баварии" больше заслуживал этот почетный приз.

В последние годы Левандовски демонстрирует высочайший уровень и хотя бы на один "Золотой мяч" наиграл. В предыдущем сезоне Роберт был бесподобен, однако французское издание из-за пандемии не проводило опрос и даже поэтому справедливость должна была восторжествовать вчера, но получилось наоборот.

Я помню, какой ажиотаж был в Украине, когда в 2004 году Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча", как это международное признание способствовало популяризации футбола в нашей стране. Уверен, что аналогичная ситуация была бы и в соседней Польше, если бы вчера лучшим в Европе заслуженно признали Роберта Левандовского", - сказал Езерский.