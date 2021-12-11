Это′О стал президентом федерации футбола Камеруна

Экс-форвад каталонской "Барселоны" и миланского "Интера" Самюэль Это′О стал президентом Камерунской федерации футбола.

"Этот день я буду вспоминать с большой гордостью. Я глубоко благодарен за то, что меня избрали новым президентом Камерунской федерации футбола.

Каждый голос отражает энергию и стремление нашей футбольной семьи вывести наш любимый вид спорта на уровень, который не видели раньше", – прокомментировал свое назначение бывший нападающий.