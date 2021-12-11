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Это′О стал президентом федерации футбола Камеруна

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Самуэль будет руководить футболом в своей стране

Это′О стал президентом федерации футбола Камеруна

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Экс-форвад каталонской "Барселоны" и миланского "Интера" Самюэль Это′О стал президентом Камерунской федерации футбола.

"Этот день я буду вспоминать с большой гордостью. Я глубоко благодарен за то, что меня избрали новым президентом Камерунской федерации футбола.

Каждый голос отражает энергию и стремление нашей футбольной семьи вывести наш любимый вид спорта на уровень, который не видели раньше", – прокомментировал свое назначение бывший нападающий.

40-летний камерунец - лучший бомбардир в истории своей страны (56 забитых мячей в 118 поединках).

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В статье: Камерун Самуэль Это'О
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Источник:
Twitter Fecafoot Officiel

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