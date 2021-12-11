Это′О стал президентом федерации футбола Камеруна
Самуэль будет руководить футболом в своей стране
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Экс-форвад каталонской "Барселоны" и миланского "Интера" Самюэль Это′О стал президентом Камерунской федерации футбола.
"Этот день я буду вспоминать с большой гордостью. Я глубоко благодарен за то, что меня избрали новым президентом Камерунской федерации футбола.
Каждый голос отражает энергию и стремление нашей футбольной семьи вывести наш любимый вид спорта на уровень, который не видели раньше", – прокомментировал свое назначение бывший нападающий.
40-летний камерунец - лучший бомбардир в истории своей страны (56 забитых мячей в 118 поединках).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter Fecafoot Officiel
Популярное сейчас
- Где и когда смотреть бой Ломаченко – Комми?
- Восстание чемпионского феникса. Прогноз на бой Ломаченко - Комми
- Шевченко – после матча против Сампдории: Я разочарован. Никто не хочет проигрывать в дерби
- Антирекорд Шахтера, ассист Зинченко, новый талант для Динамо. Главные новости за 7 декабря
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...