Маруан Феллаини привел Шаньдун к чемпионству в Китае

"Шаньдун Тайшань" выиграл чемпионат Китая-2021, став недосягаемым для конкурентов за два тура до финиша.

Последний шаг к титулу был сделан сегодня - ведомые Маруаном Феллаини горцы победили "Хэбэй" (2:0). В свои 34 года бельгиец отметился 11 забитыми мячами в Суперлиге.

Других звезд в "Шаньдуне" не осталось - из-за новых правил чемпионат Китая покинули практически все известные легионеры, так что компанию Феллаини составляют малоизвестные бразильцы Мойсес, Жадсон, португалец Педру Дельгаду, а также местные исполнители.