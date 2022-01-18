The Best FIFA 2021. Как голосовали Петраков, Пятов и украинский журналист

Вчера в швейцарском Цюрихе состоялась церемония награждения лучшего игрока мира 2021 года по версии ФИФА The Best FIFA 2021.

Почетный приз получил форвард Баварии и сборной Польши Роберт Левандовский.

Победитель определялся путем голосования по три представителя от каждой страны: капитан национальной сборной, главный тренер национальной сборной и представитель медиа.

Ну а чуть позже ФИФА предоставил данные голосования, в котором от Украины принимали участие Александр Петраков, Андрей Пятов и Валерий Новобранец (журналист сайта zbirna.com).