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The Best FIFA 2021. Как голосовали Петраков, Пятов и украинский журналист

Общие новости
(1 голосов)

Левандовский вне конкуренции

The Best FIFA 2021. Как голосовали Петраков, Пятов и украинский журналист

uaf.ua

Новина українською

Вчера в швейцарском Цюрихе состоялась церемония награждения лучшего игрока мира 2021 года по версии ФИФА The Best FIFA 2021.

Почетный приз получил форвард Баварии и сборной Польши Роберт Левандовский.

Победитель определялся путем голосования по три представителя от каждой страны: капитан национальной сборной, главный тренер национальной сборной и представитель медиа.

Ну а чуть позже ФИФА предоставил данные голосования, в котором от Украины принимали участие Александр Петраков, Андрей Пятов и Валерий Новобранец (журналист сайта zbirna.com).

  • Капитан (Андрей Пятов): Левандовский – Жоржиньо - Де Брюйне
  • Тренер (Александр Петраков): Левандовский – Салах - Бензема
  • Медиа (Валерий Новобранец): Левандовский – Месси - Жоржиньо
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В статье: Роберт Левандовский Андрей Пятов Александр Петраков
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Источник:
FIFA

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Комментарии (1)
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sasha_lv (Львів)
18.01.2022 в 18:25
Петраков-оптимальний
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