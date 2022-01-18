The Best FIFA 2021. Как голосовали Петраков, Пятов и украинский журналист
Левандовский вне конкуренции
uaf.ua
Вчера в швейцарском Цюрихе состоялась церемония награждения лучшего игрока мира 2021 года по версии ФИФА The Best FIFA 2021.
Почетный приз получил
Победитель определялся путем голосования по три представителя от каждой страны: капитан национальной сборной, главный тренер национальной сборной и представитель медиа.
Ну а чуть позже ФИФА предоставил данные голосования, в котором от Украины принимали участие Александр Петраков, Андрей Пятов и Валерий Новобранец (журналист сайта zbirna.com).
- Капитан (Андрей Пятов): Левандовский – Жоржиньо - Де Брюйне
- Тренер (Александр Петраков): Левандовский – Салах - Бензема
- Медиа (Валерий Новобранец): Левандовский – Месси - Жоржиньо
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:FIFA
Популярное сейчас
- В Бенфике отреагировали на слухи о возможном приглашении Шевченко
- Герой футбольного дня. Виктор Коваленко
- Потери Динамо, сенсация от Коваленко, полный провал Дженоа. Главные новости за 17 января
- Первый матч Дженоа без Шевы и, возможно, последняя игра гандболистов на Евро. Что и где смотреть в понедельник
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sasha_lv (Львів)
18.01.2022 в 18:25
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...