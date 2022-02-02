Роналдо – о лучшем нападающем мира, неотвратимости Суперлиги и жестких издевках Ромарио

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо пообщался с журналистом издания Marca. Редакция UA-Футбол приводит самые интересные моменты их диалога:

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"На мой взгляд, Бензема – лучший нападающий мира, да, но Левандовский очень близок тоже. Холанд станет очень сильным в будущем, может быть, даже номером один, но у него нет техники двух лучших форвардов сегодняшнего дня. Мбаппе также очень силен, у него есть скорость и хладнокровность перед воротами, которые сделают его номером один. Я читал новости: мол, он перейдет в "Реал" и будет получать 50 миллионов. Мы создали неправильно поколение (смеется). Несправедливо, что индустрия растет, а звезды получают все больше и больше денег. Ведь они блистают благодаря тому, что мы их вдохновляли".

"Суперлига? Рано или поздно это произойдет. Футбол всегда развивается, он всегда улучшается. Но мы не знаем, чем это кончится. Топ-клубы хотят все больше и больше денег, чтобы платить игрокам, которые стоят все больше и больше. Суперлига в другой форме не будет похожа на представленную ранее, потому что это была бы катастрофа, но она придет. Сейчас отсутствует диалог между футбольными лидерами для улучшения футбольной индустрии. Я не понимаю, почему ФИФА, УЕФА и другие лиги не разговаривают друг с другом".