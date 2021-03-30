Роналдо извинился перед всеми матерями за свою неординарную стрижку перед ЧМ-2002

Бывший нападающий сборной Бразилии и президент ФК "Реал Вальядолид" Роналдо объяснил свою необычную стрижку, которую он сделал в преддверии чемпионата мира 2002 года. Цитирует экс-игрока портал Football24 News.

"Я приношу свои извинения всем матерям, которые наблюдали за тем, как их дети делали такие же стрижки, как у меня. Перед полуфиналом я получил травму и не хотел говорить об этом с бразильскими журналистами, поэтому и подстригся. Я увидел своих товарищей по команде и спросил: "Как вам?" Они сказали, что это отвратительно, и я должен сбрить все до конца. Тем не менее, все сработало – журналисты забыли о травме".