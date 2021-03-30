Роналдо извинился перед всеми матерями за свою неординарную стрижку перед ЧМ-2002
Давайте вспомним
Фото: Publimetro / Автор – неизвестен
Бывший нападающий сборной Бразилии и президент ФК "Реал Вальядолид" Роналдо объяснил свою необычную стрижку, которую он сделал в преддверии чемпионата мира 2002 года. Цитирует экс-игрока портал Football24 News.
"Я приношу свои извинения всем матерям, которые наблюдали за тем, как их дети делали такие же стрижки, как у меня. Перед полуфиналом я получил травму и не хотел говорить об этом с бразильскими журналистами, поэтому и подстригся. Я увидел своих товарищей по команде и спросил: "Как вам?" Они сказали, что это отвратительно, и я должен сбрить все до конца. Тем не менее, все сработало – журналисты забыли о травме".
Роналдо стал лучшим бомбардиром форума (8 голов), Бразилия выиграла турнир, одолев в финале Германию (0:2, дубль Зубастика).
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