Агуэро: У меня перехватывает дыхание, когда я пытаюсь играть в футбол

Экс-нападающий "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро рассказал о своих проблемах с сердцем и нынешнем состоянии здоровья.

"Сейчас, когда я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватывает дыхание. Иногда я задаюсь вопросом: смогу ли я когда-нибудь снова бегать в полную силу? Я просто чувствую, что мое сердце не работает должным образом", — цитирует Агуэро в своем Twitter журналист Микель Блазкез.

Напомним, в декабре прошлого года Агуэро объявил о завершении карьеры. В матче 12-го тура испанской примеры с "Алавесом" (1:1) аргентинец столкнулся с приступом тахикардии.