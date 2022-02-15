Агуэро: У меня перехватывает дыхание, когда я пытаюсь играть в футбол
Экс-форвард рассказал, что не может работать в полную силу
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Экс-нападающий "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро рассказал о своих проблемах с сердцем и нынешнем состоянии здоровья.
"Сейчас, когда я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватывает дыхание. Иногда я задаюсь вопросом: смогу ли я когда-нибудь снова бегать в полную силу? Я просто чувствую, что мое сердце не работает должным образом", — цитирует Агуэро в своем Twitter журналист Микель Блазкез.
Напомним, в декабре прошлого года Агуэро объявил о завершении карьеры. В матче 12-го тура испанской примеры с "Алавесом" (1:1) аргентинец столкнулся с приступом тахикардии.
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