Пособие "Как стать изгоем". Опубликован полный список мировых брендов, которые забанили рф

Мировые бренды покидают российский рынок. Более 70 мировых компаний выразили протест в связи с широкомасштабным вторжением россии в Украину и прекратили сотрудничество с агрессором. Уже вышли и продолжают выходить: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca-Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощай AliExpress и ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox, FedEx, Intel, Mercedes, Nestle.

Отправили рф в бан: Apple Pay, Amazon, Cex Io, Etsy, Facebook (бан аккаунтов медиа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокировка пропаганды), Paysera, Samsung Pay.

Отменили участие России: Cannes Festival, Eurovision, Formula 1, FIFA, MOK, Mobile World Congress, NHL. Также Adidas отказался работать со сборной рф по футболу. Прекращают вещание или недоступны: BBC, Cinema 4D, Disney, Netflix, Sony, Pornhub, Paramount. Международные платежные системы ввели ограничения: Mastercard, PayPal.