УЕФА собирается реформировать финансовый фэйр-плей
В организации не будут отменять финансовое регулирование
Фото: ru.uefa.com
УЕФА будет реформировать финансовый фэйр плей, чтобы усилить финансовый контроль над клубами, сообщает RMC Sport. Клубам с отрицательным балансом будут угрожать санкции.
Сообщается, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в 2020 и 2021 годах европейский футбол потерял около 7 миллиардов евро. УЕФА хочет сделать так, чтобы клубы наращивали свой капитал.
Для этого организация усилит финансовый контроль над клубами. УЕФА хочет большей ответственности от владельцев клубов и будет вводить санкции, если баланс будет отрицательным.
После проведения реформы УЕФА будет оценивать финансовые показатели клубов за текущий, а не за предыдущий год.
При этом, чтобы у клубы могли достичь установленных целей, УЕФА удвоит допустимый дефицит за два года. Его увеличат с 30 до 60 млн евро. Допустимо это будет при условии, что владелец клуба покрывает эту сумму.
Также сообщается, что реформу поддерживает даже президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи, который руководит Ассоциацией европейских клубов (ECA)
Предположительная дата голосования по ней – конец сезона, вероятно, 10 мая.
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