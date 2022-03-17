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УЕФА собирается реформировать финансовый фэйр-плей

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В организации не будут отменять финансовое регулирование

УЕФА собирается реформировать финансовый фэйр-плей

Фото: ru.uefa.com

Новина українською

УЕФА будет реформировать финансовый фэйр плей, чтобы усилить финансовый контроль над клубами, сообщает RMC Sport. Клубам с отрицательным балансом будут угрожать санкции.

Сообщается, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в 2020 и 2021 годах европейский футбол потерял около 7 миллиардов евро. УЕФА хочет сделать так, чтобы клубы наращивали свой капитал.

Для этого организация усилит финансовый контроль над клубами. УЕФА хочет большей ответственности от владельцев клубов и будет вводить санкции, если баланс будет отрицательным.

После проведения реформы УЕФА будет оценивать финансовые показатели клубов за текущий, а не за предыдущий год.

При этом, чтобы у клубы могли достичь установленных целей, УЕФА удвоит допустимый дефицит за два года. Его увеличат с 30 до 60 млн евро. Допустимо это будет при условии, что владелец клуба покрывает эту сумму.

Также сообщается, что реформу поддерживает даже президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи, который руководит Ассоциацией европейских клубов (ECA)

Предположительная дата голосования по ней – конец сезона, вероятно, 10 мая.

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В статье: УЕФА финансовый fair play Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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