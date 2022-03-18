Венгер: Лучший способ искоренить неуважение к судьям – послушать, что им говорят футболисты
Глава отдела ФИФА про микрофоны на поле
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Арсен Венгер, глава отдела глобального развития ФИФА, рассказал о микрофонах для судей. "Я думаю что рефери сейчас готовы объяснять свои решения", – приводит его слова Daily Mail.
"Начну с того, что, разумеется, будет какой-то промежуточный этап, но в целом в обществе есть запрос на прозрачность, и я не думаю, что мы сможем долго избегать этого.
Я пообщался с некоторыми судьями, и они немного обеспокоены. Тут вопрос интерпретации событий: кто принял окончательное решение, не слишком ли большое влияние оказал тот или иной фактор. То есть могут возникнуть дополнительные разговоры.
Но я думаю, что рефери сейчас согласны объяснять свои решения, а следующим шагом станет еще большая прозрачность их работы", – сказал он в комментарии Bein Sports.
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