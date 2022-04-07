Новый потолок расходов на зарплату и трансферы. УЕФА меняет правила ФФП

На сегодняшнем заседании в Ньоне Исполнительный комитет УЕФА утвердил новые Правила УЕФА по лицензированию клубов и финансовой устойчивости.

Данный документ являет собой первую значительную реформу финансовых правил УЕФА с момента их внедрения в 2010 году.

"Введенные в 2010 году первые финансовые правила УЕФА выполнили свою первоочередную задачу. Они помогли оттащить европейские футбольные финансы от края пропасти и кардинально изменили управление европейскими футбольными клубами. Однако эволюция футбольной индустрии, наряду с неизбежными финансовыми последствиями пандемии, продемонстрировала необходимость широких реформ и новых правил финансовой устойчивости.

Новые требования к футбольным доходам представляют собой эволюцию существующих требований безубыточности и расширяют финансовые возможности клубов. Чтобы облегчить для клубам соответствие новым правилам, расчет футбольных доходов аналогичен расчету показателей безубыточности. Допустимое отклонение в трехлетний период увеличилось с 30 ﻿до 60 млн евро, но были значительно ужесточены требования к отслеживанию справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению задолженностей.

Самым большим нововведением стало введение правила общих затрат на команду, обеспечивающее более эффективный контроль над затратами на трансферы и заработную плату футболистов. Новые правила ограничивают расходы на зарплату, трансферы и гонорары агентам до 70% от доходов клуба. Оценки будут проводиться регулярно и своевременно, а нарушения приведут к заранее прописанным финансовым санкциям и мерам спортивного характера", - подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.

Новые правила вступаю в силу с началом следующего сезона в европейском футболе.