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"Пока нет причин это делать". Чеферин - о прекращении трансляций турниров УЕФА в рф

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Мнение президента УЕФА

"Пока нет причин это делать". Чеферин - о прекращении трансляций турниров УЕФА в рф

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Президент УЕФА Александр Чеферин не уверен, что есть причин останавливать трансляции турниров УЕФА в России.

"Мы этого еще не обсуждали. Мы думаем, что пока нет причин это делать, но все меняется каждый день, поэтому мы увидим, что будет. Но сегодня это не стоит на повестке дня в исполкоме УЕФА. Поэтому никаких решений на этот счет нет", - заявил Чеферин.

Напомним, что из-за нападения на Украину матчи чемпионата Франции и Англии в России больше не показываются.

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В статье: Александер Чеферин
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Источник:
Трибуна

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