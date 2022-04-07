"Пока нет причин это делать". Чеферин - о прекращении трансляций турниров УЕФА в рф
Мнение президента УЕФА
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент УЕФА Александр Чеферин не уверен, что есть причин останавливать трансляции турниров УЕФА в России.
"Мы этого еще не обсуждали. Мы думаем, что пока нет причин это делать, но все меняется каждый день, поэтому мы увидим, что будет. Но сегодня это не стоит на повестке дня в исполкоме УЕФА. Поэтому никаких решений на этот счет нет", - заявил Чеферин.
Напомним, что из-за нападения на Украину матчи чемпионата Франции и Англии в России больше не показываются.
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Источник:Трибуна
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