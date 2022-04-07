"Пока нет причин это делать". Чеферин - о прекращении трансляций турниров УЕФА в рф

Президент УЕФА Александр Чеферин не уверен, что есть причин останавливать трансляции турниров УЕФА в России.

"Мы этого еще не обсуждали. Мы думаем, что пока нет причин это делать, но все меняется каждый день, поэтому мы увидим, что будет. Но сегодня это не стоит на повестке дня в исполкоме УЕФА. Поэтому никаких решений на этот счет нет", - заявил Чеферин.

Напомним, что из-за нападения на Украину матчи чемпионата Франции и Англии в России больше не показываются.