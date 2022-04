Рано похоронили. Появилось опровержение смерти Мино Райолы

Сегодня в зарубежных СМИ появилось сообщение о смерти известного агента Мино Райолы. Однако это новость не соответствует действительности.

На официальном странице агента в социальных сетях появилось следующее сообщение:

"Текущее состояние здоровья для интересующихся: разозлившись второй раз за 4 месяца меня убивают. Но кажется, состояние можно реанимировать".

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.