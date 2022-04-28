Рано похоронили. Появилось опровержение смерти Мино Райолы
"Слухи о моей смерти сильно преувеличены"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в зарубежных СМИ появилось сообщение о смерти известного агента Мино Райолы. Однако это новость не соответствует действительности.
На официальном странице агента в социальных сетях появилось следующее сообщение:
"Текущее состояние здоровья для интересующихся: разозлившись второй раз за 4 месяца меня убивают. Но кажется, состояние можно реанимировать".
Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022
Райола - один из самых известных агентов наших дней. В его клиентской базе есть такие известные игроки как Ибрагимович, Холанд, Погба и другие.
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