  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Рано похоронили. Появилось опровержение смерти Мино Райолы

Общие новости
(2 голосов)

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены"

Рано похоронили. Появилось опровержение смерти Мино Райолы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в зарубежных СМИ появилось сообщение о смерти известного агента Мино Райолы. Однако это новость не соответствует действительности.

Читайте такжеИзвестная для футбола личность. Умер агент Ибрагимовича, Погба и других звезд

На официальном странице агента в социальных сетях появилось следующее сообщение:

"Текущее состояние здоровья для интересующихся: разозлившись второй раз за 4 месяца меня убивают. Но кажется, состояние можно реанимировать".

Райола - один из самых известных агентов наших дней. В его клиентской базе есть такие известные игроки как Ибрагимович, Холанд, Погба и другие.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мино Райола
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде