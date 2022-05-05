Райолу похоронили в Монте-Карло
На церемонии присутствовали некоторые его клиенты
Фото: ANP SPORT/ автор: Maurice van Steen
Сегодня в Монте-Карло был похоронен популярный агент Мино Райола, сообщает La Gazzetta dello Sport. Церемония была закрытой – ее посетила семья, близкие агента и некоторые клиенты.
Сообщается, что с Райолой простились Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт и Эрлинг Холанд.
Также церемонию посетил полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти, сотрудничавший с Райолой, но затем сменивший агента.
Райола скончался 30 апреля на 55-м году жизни.
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Источник:gazzetta.it
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