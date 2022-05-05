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Райолу похоронили в Монте-Карло

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На церемонии присутствовали некоторые его клиенты

Райолу похоронили в Монте-Карло

Фото: ANP SPORT/ автор: Maurice van Steen

Новина українською

Сегодня в Монте-Карло был похоронен популярный агент Мино Райола, сообщает La Gazzetta dello Sport. Церемония была закрытой – ее посетила семья, близкие агента и некоторые клиенты.

Сообщается, что с Райолой простились Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс де Лигт и Эрлинг Холанд.

Также церемонию посетил полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти, сотрудничавший с Райолой, но затем сменивший агента.

Райола скончался 30 апреля на 55-м году жизни.

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В статье: Златан Ибрагимович Марко Верратти Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма Матейс де Лигт Эрлинг Холанд
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Источник:
gazzetta.it

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