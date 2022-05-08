Чеферин назвал бессмысленным проведение ЧМ каждые два года
Функционер выступает против такой идеи
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему выступает против проведения чемпионата мира каждые два года:
"Это была нелепая идея. Она никогда не обсуждалась должным образом с конфедерациями заранее. Зато они обратились к СМИ.
Я много говорил об этом. И все люди из футбольного и спортивного сообщества были против, хотя это пытались представить по-другому. И я рад, что теперь и ФИФА тоже понимает, что это была плохая идея.
Насколько я знаю этого не будет. Поэтому я, конечно, счастлив", – сказал Чеферин.
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Источник:AS
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