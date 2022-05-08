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Чеферин назвал бессмысленным проведение ЧМ каждые два года

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Функционер выступает против такой идеи

Чеферин назвал бессмысленным проведение ЧМ каждые два года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему выступает против проведения чемпионата мира каждые два года:

"Это была нелепая идея. Она никогда не обсуждалась должным образом с конфедерациями заранее. Зато они обратились к СМИ.

Я много говорил об этом. И все люди из футбольного и спортивного сообщества были против, хотя это пытались представить по-другому. И я рад, что теперь и ФИФА тоже понимает, что это была плохая идея.

Насколько я знаю этого не будет. Поэтому я, конечно, счастлив", – сказал Чеферин.

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В статье: ЧМ-2022 Александер Чеферин
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Источник:
AS

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