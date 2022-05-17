Подоляк детально объяснил, почему переговоры Украины с рф были приостановлены

Украина и россия приостановили переговоры о прекращении войны. В мид рф сообщили, что Киев фактически вышел из данного процесса, к тому же сергей лавров заявил о попытке Вашингтона и Лондона измотать россию затягиванием переговоров. По версии шута путина, украинских переговорщиков ведут именно из столиц США и Великой Британии.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию. Во-первых, россия все еще не совсем адекватно воспринимает события, происходящие в мире в связи с вторжением. Во-вторых, кремль хочет использовать переговоры как элемент своей пропаганды для внутренней политики, отсюда и комментарии россиян шантажного характера.

"россия вероятно хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять истинную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки репутации своего мирового монстра, которого надо было бояться. Хорошо. Стратегическая цель ясна. Нет смысла мешать падению этой "империи с варварским нутром", – отметил Подоляк.

Он добавил, что мандат на продолжение переговоров для украинской переговорной команды согласовывает только президент Украины Владимир Зеленский. Процесс возобновления переговоров будет зависеть от эвакуации защитников из "Азовстали", ситуации в Херсоне и других аспектов.