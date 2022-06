Праздник Папы Карло и предателя Шахтера. Сегодня отмечают День рождения Анчелотти и Матузалем

10 июня 1959 года в итальянской коммуне Реджоло родился итальянский футболист и тренер Карло Анчелотти. Во времена своей славной карьеры игрока Карло выступал на позиции хавбека в "Парме", "Роме", "Милане" и сборной Италии.

Анчелотти – четырехкратный победитель Лиги чемпионов и единственный тренер в истории футбола, который выигрывал со своими командами в высших дивизионах чемпионатов Италии ("Милан"), Англии ("Челси"), Франции ("ПСЖ"), Испании ("Реал") и Германии ("Бавария"). Также тренировал "Наполи" и "Эвертон".

10 июня 1980 года в городе Натал (Бразилия) родился Франселино Матузалем да Силва. После 5 лет выступления за итальянские клубы в 2004 году Матузалем перешел из "Брешии" в донецкий "Шахтер" за 9 млн фунтов стерлингов, что стало трансферным рекордом для украинских клубов. После ухода анатолия тимощука в "Зенит", Матузалем стал новым капитаном "горняков" и был выбран болельщиками клуба лучшим игроком года.

18 июля 2007 года "Реал Сарагоса" официально объявил о подписании с Матузалемом контракта. Однако представители "Шахтера" назвали этот переход незаконным, так как между клубами не было подписано трансферного соглашения, а значит, по их мнению, Матузалем по-прежнему являлся игроком "Шахтера". Дело Матузалема рассматривалось в международном спортивном арбитражном суде в Лозанне. Представители "горняков", ожидая вердикта суда, не сомневались в том, что он будет в их пользу. Однако суд решил дело в пользу испанского клуба, и Матузалем стал играть за "Реал Сарагосу".

