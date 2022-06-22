Нашли замену Вернидубу. Шериф назначил нового наставника
Хорватский специалист
Фото: göztepe
Хорватский специалист Степан Томас возглавил молдавский "Шериф". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.
На этой должности он сменил украинца Юрия Вернидуба, который покинул команду ради ВСУ.
Детали сделки с 46-летний хорватом не разглашаются. Тренерскую карьеру он начал в 2010 году. Вся она прошла в Турции, где работал ассистентом, а в 2019 году начал самостоятельную работу. Последним клубом Томаса был "Гёзтепе", с которым он завершил турецкий чемпионат на 19-м месте и вылетел из элитного дивизиона.
Напомним, под руководством Вернидуба "Шериф" впервые в своей истории сыграл в групповом турнире Лиги чемпионов и пробился в плей-офф Лиги Европы. Вчера стало известно о том, Юрий Николаевич возглавил украинский "Кривбасс".
Популярное сейчас
- Динамо назвало дату и место проведения матча Лиги чемпионов с Фенербахче
- На НПЗ в Ростовской области вспыхнул пожар после удара беспилотника – ВИДЕО
- Вернидуб возглавил Кривбасс, УПЛ обсуждает будущее, старт новой ЛЧ. Главные новости за 21 июня
- Полноценный переход. Основной вратарь Днепра-1 отправился в Бельгию
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО