Нашли замену Вернидубу. Шериф назначил нового наставника

Хорватский специалист Степан Томас возглавил молдавский "Шериф". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.

На этой должности он сменил украинца Юрия Вернидуба, который покинул команду ради ВСУ.

Детали сделки с 46-летний хорватом не разглашаются. Тренерскую карьеру он начал в 2010 году. Вся она прошла в Турции, где работал ассистентом, а в 2019 году начал самостоятельную работу. Последним клубом Томаса был "Гёзтепе", с которым он завершил турецкий чемпионат на 19-м месте и вылетел из элитного дивизиона.

Напомним, под руководством Вернидуба "Шериф" впервые в своей истории сыграл в групповом турнире Лиги чемпионов и пробился в плей-офф Лиги Европы. Вчера стало известно о том, Юрий Николаевич возглавил украинский "Кривбасс".