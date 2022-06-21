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Официально. Вернидуб возглавил Кривбасс. Он и дальше будет служить в ВСУ
Специалист подписал трехлетний контракт
Фото: Кривбасс
"Кривбасс" на своем официальном сайте объявил о назначении Юрия Вернидуба новым главным тренером команды.
56-летний специалист подписал трехлетний контракт с новичком УПЛ.
Вернидуб будет совмещать работу в "Кривбассе" со службой в украинской армии. Приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Юрий Николаевич переведен в город Кривой Рог для дальнейшего прохождения службы.
В тренерский штаб специалиста в криворожском клубе вошли Дмитрий Кара-Мустафа, Игорь Фокин, тренер-аналитик Валерий Михайленко. Тренером вратарей остается Тарас Гребенюк.
Кроме основных обязанностей, Юрий Николаевич будет помогать клубу в его активной волонтерской деятельности.
За свою карьеру Вернидуб успешно зарекомендовал себя в "Заря", проведя в клубе 9 лет. Также он брал чемпионство с солигорским "Шахтером" в Беларуси и Молдове с "Шерифом". Вместе с тираспольцы впервые в своей истории сыграли в групповом турнире Лиги чемпионов и пробились плей-офф Лиги Европы.
Напомним, "Кривбасс" вышел в Украинскую Премьер-лигу, заняв второе место в Первой лиге (минувший сезон был досрочно завершен из-за полномасштабного российского вторжению в Украину).
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