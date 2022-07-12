Экс-тренер Бенфики возглавил сборную Египта
Национальная команда получила нового наставника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Египта определилась с новым главным тренером после увольнения Эхаб Галаля. Им стал португальский специалист Руй Витория, сообщается в пресс-службе ассоциации.
Контракт с 52-летним менеджером было подписано на четыре года.
Специалист находился без работы с декабря 2021 года. Последним клубом португальца был московский "Спартак". Перед этим он также работал в "Аль-Наср" и "Бенфике".
Вместе с лиссабонским клубом он дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги. Во главе "Аль-Наср" становился чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.
Соответственно, сборная Египта - первая национальная команда в его тренерской карьере.
بطولات مدربنا الجديد روى فيتوريا ????????????— EFA.eg (@EFA) July 11, 2022
????2???? الدورى البرتغالى
????2???? كأس البرتغال
????2???? السوبر البرتغالى
???? كأس الرابطة البرتغالى
???? الدورى السعودى
???? السوبر السعودى pic.twitter.com/0uepuVMSsU
Популярное сейчас
- Сегодня Динамо проведет двухматчевую встречу с французским клубом
- Оккупанты устроили массированный обстрел Николаева, в городе прогремело больше 10 взрывов
- ВСУ ночью уничтожили российский склад БК в Новой Каховке: ликвидировано более полусотни оккупантов, гаубицу и другую технику
- Роналду не возвращается в Юнайтед, Шахтер договорился по Додо. Главные новости за 7 июля
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО