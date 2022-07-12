  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-тренер Бенфики возглавил сборную Египта

Общие новости
(1 голосов)

Национальная команда получила нового наставника

Экс-тренер Бенфики возглавил сборную Египта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальная сборная Египта определилась с новым главным тренером после увольнения Эхаб Галаля. Им стал португальский специалист Руй Витория, сообщается в пресс-службе ассоциации.

Контракт с 52-летним менеджером было подписано на четыре года.

Специалист находился без работы с декабря 2021 года. Последним клубом португальца был московский "Спартак". Перед этим он также работал в "Аль-Наср" и "Бенфике".

Вместе с лиссабонским клубом он дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги. Во главе "Аль-Наср" становился чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.

Соответственно, сборная Египта - первая национальная команда в его тренерской карьере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Египет Руй Витория
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде