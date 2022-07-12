Экс-тренер Бенфики возглавил сборную Египта

Национальная сборная Египта определилась с новым главным тренером после увольнения Эхаб Галаля. Им стал португальский специалист Руй Витория, сообщается в пресс-службе ассоциации.

Контракт с 52-летним менеджером было подписано на четыре года.

Специалист находился без работы с декабря 2021 года. Последним клубом португальца был московский "Спартак". Перед этим он также работал в "Аль-Наср" и "Бенфике".

Вместе с лиссабонским клубом он дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги. Во главе "Аль-Наср" становился чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.

Соответственно, сборная Египта - первая национальная команда в его тренерской карьере.