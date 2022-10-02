129 людей погибло во время футбольного матча в Индонезии

129 человек погибли и около 180 получили травмы в результате беспорядков во время футбольного матча в Индонезии

В матче Лиги 1 играли ФК "Арема" и "Персебея". После проигрыша "Аремы" со счетом 2:3 фанаты выбежали на поле. Полиция пустила в ход слезоточивый газ, а затем началась стрельба и давка.

Министр-координатор по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности Индонезии Махфуд Дем рассказал, что стадион был переполнен – на игру продали 42 000 билетов, хотя он рассчитан только на 38 000 болельщиков.

События на стадионе в Индонезии стали одной из самых больших футбольных трагедий за последние десятилетия. Последний раз нечто подобное произошло в мае 2001 года на стадионе в столице Ганы Аккри, когда из-за беспорядков погибли 126 человек.