129 людей погибло во время футбольного матча в Индонезии
Причиной стали беспорядки
Местное издание Alerta
129 человек погибли и около 180 получили травмы в результате беспорядков во время футбольного матча в Индонезии
В матче Лиги 1 играли ФК "Арема" и "Персебея". После проигрыша "Аремы" со счетом 2:3 фанаты выбежали на поле. Полиция пустила в ход слезоточивый газ, а затем началась стрельба и давка.
Министр-координатор по политическим, правовым вопросам и вопросам безопасности Индонезии Махфуд Дем рассказал, что стадион был переполнен – на игру продали 42 000 билетов, хотя он рассчитан только на 38 000 болельщиков.
События на стадионе в Индонезии стали одной из самых больших футбольных трагедий за последние десятилетия. Последний раз нечто подобное произошло в мае 2001 года на стадионе в столице Ганы Аккри, когда из-за беспорядков погибли 126 человек.
???????? | URGENTE: Al menos 127 muertos y cerca de 200 heridos enfrentamientos en Indonesia en la que se considera la peor tragedia en un estadio de fútbol de la historia. pic.twitter.com/MYllmOnmlq— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 2, 2022
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