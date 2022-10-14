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Звездные династии. Известные сыновья и родители в футболе – Видео

Общие новости
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Новое видео от Кости Фолстена

Звездные династии. Известные сыновья и родители в футболе – Видео

Новина українською

Для многих людей по всему миру футбол стал делом всей жизни, но иногда игра номер 1 заходит дальше и перерастает в настоящую семейную традицию.

В своем новом видео Костя Фолстен рассказывает о 10 ярких футбольных династиях, среди которых игроки "Динамо" Киев, "Милана", "Реала", "Барселоны", "Челси", "Ливерпуля", "Атлетико" и других. Приятного просмотра!

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Реал (Мадрид) Ливерпуль Фолстен
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