Звездные династии. Известные сыновья и родители в футболе – Видео
Новое видео от Кости Фолстена
Для многих людей по всему миру футбол стал делом всей жизни, но иногда игра номер 1 заходит дальше и перерастает в настоящую семейную традицию.
В своем новом видео Костя Фолстен рассказывает о 10 ярких футбольных династиях, среди которых игроки "Динамо" Киев, "Милана", "Реала", "Барселоны", "Челси", "Ливерпуля", "Атлетико" и других. Приятного просмотра!
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