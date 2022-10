Мане – второй, де Брюйне – третий, а Левандовский – четвертый в рейтинге номинантов на Золотой мяч

Золотой мяч, как и ожидалось, получил Карим Бензема, но от этого церемония не стала менее интересной. Вторым по количеству набранных голосов стал Садио Мане.

2 место занял Садио Мане ("Ливерпуль", "Бавария").

занял ("Ливерпуль", "Бавария"). 3 место взял Кевин де Брюйне ("Ман Сити")

взял ("Ман Сити") 4 место осталось за Робертом Левандовским ("Бавария", "Барселона")

осталось за ("Бавария", "Барселона") 5 место занял Мохамед Саллах ("Ливерпуль")

занял ("Ливерпуль") 6 место занял Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

занял ("ПСЖ") 7 место занял Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид)

занял ("Реал" Мадрид) 8 место занял Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)

занял ("Реал" Мадрид) 9 место занял Лука Модрич ("Реал" Мадрид)

занял ("Реал" Мадрид) 10 место занял Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, "Ман Сити")

занял ("Боруссия" Дортмунд, "Ман Сити") 11 место занимает Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

занимает ("Тоттенхэм"). 12 место занимает Рияд Марез ("Ман Сити")

занимает ("Ман Сити") 13 место занял Себастьен Аллер ("Аякс", "Боруссия" Дортмунд)

занял ("Аякс", "Боруссия" Дортмунд) 14 место занимают Фабиньо ("Ливерпуль") и Рафаэль Леау ("Милан")

занимают ("Ливерпуль") и Рафаэль Леау ("Милан") 16 место занял Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

занял ("Ливерпуль") 17 место занимают Каземиро ("Ман Юнайтед", "Реал" Мадрид), Душан Влахович ("Фиорентина", "Ювентус") и Луис Диаз ("Порту", "Ливерпуль").

занимают ("Ман Юнайтед", "Реал" Мадрид), ("Фиорентина", "Ювентус") и ("Порту", "Ливерпуль"). 20 место занял Криштиану Роналду ("Ман Юнайтед")

занял ("Ман Юнайтед") 21 место занял Харри Кейн ("Тоттенхэм")

занял ("Тоттенхэм") 22 место заняли Фил Фоден, Бернарду Силва ("Ман Сити") и Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль")

заняли ("Ман Сити") и ("Ливерпуль") 25 место заняли Йозуа Киммих ("Бавария"), Майк Меньян ("Милан"), Антонио Рюдигер ("Челси", "Реал" Мадрид), Жоау Канселу ("Ман Сити"), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), Дарвин Нуньес ("Ливерпуль")

Ranked at the 2nd place for the 2022 Ballon d’Or



Sadio Mané@FCBayern#ballondor pic.twitter.com/rSbeRA1ClX — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Напомним, что Золотой мяч 2022 впервые вручался по итогам прошедшего сезона, а не календарного года.