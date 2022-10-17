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Мане – второй, де Брюйне – третий, а Левандовский – четвертый в рейтинге номинантов на Золотой мяч

Общие новости
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Инсайдеры не врали

Мане – второй, де Брюйне – третий, а Левандовский – четвертый в рейтинге номинантов на Золотой мяч

Фото: twitter.com/francefootball

Новина українською

Золотой мяч, как и ожидалось, получил Карим Бензема, но от этого церемония не стала менее интересной. Вторым по количеству набранных голосов стал Садио Мане.

  • 2 место занял Садио Мане ("Ливерпуль", "Бавария").
  • 3 место взял Кевин де Брюйне ("Ман Сити")
  • 4 место осталось за Робертом Левандовским ("Бавария", "Барселона")
  • 5 место занял Мохамед Саллах ("Ливерпуль")
  • 6 место занял Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
  • 7 место занял Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид)
  • 8 место занял Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)
  • 9 место занял Лука Модрич ("Реал" Мадрид)
  • 10 место занял Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, "Ман Сити")
  • 11 место занимает Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").
  • 12 место занимает Рияд Марез ("Ман Сити")
  • 13 место занял Себастьен Аллер ("Аякс", "Боруссия" Дортмунд)
  • 14 место занимают Фабиньо ("Ливерпуль") и Рафаэль Леау ("Милан")
  • 16 место занял Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
  • 17 место занимают Каземиро ("Ман Юнайтед", "Реал" Мадрид), Душан Влахович ("Фиорентина", "Ювентус") и Луис Диаз ("Порту", "Ливерпуль").
  • 20 место занял Криштиану Роналду ("Ман Юнайтед")
  • 21 место занял Харри Кейн ("Тоттенхэм")
  • 22 место заняли Фил Фоден, Бернарду Силва ("Ман Сити") и Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль")
  • 25 место заняли Йозуа Киммих ("Бавария"), Майк Меньян ("Милан"), Антонио Рюдигер ("Челси", "Реал" Мадрид), Жоау Канселу ("Ман Сити"), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), Дарвин Нуньес ("Ливерпуль")

Напомним, что Золотой мяч 2022 впервые вручался по итогам прошедшего сезона, а не календарного года.

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В статье: Роберт Левандовский Золотой мяч Садио Мане Кевин Де Брюйне france football
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