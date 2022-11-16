 Nike выпустил новую рекламу с Криштиану, Роналдиньо, Мбаппе, Роналдо и другими ᐉ UA-Футбол
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Nike выпустил новую рекламу с Криштиану, Роналдиньо, Мбаппе, Роналдо и другими

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Ученые нашли способ столкнуть лицом к лицу футболистов из разных поколений

Nike выпустил новую рекламу с Криштиану, Роналдиньо, Мбаппе, Роналдо и другими

Фото: скриншот

Новина українською

Nike выпустил новую рекламу с известными футболистами прошлого и настоящего. Ученые хотели выяснить, кто лучше, – Мбаппе или Роналдиньо, но все пошло не по плану...

В рекламе снялись Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Роналдиньо, Роналдо, Алекс Морган, Вирджил ван Дейк, Сэм Керр, Кевин де Брюйне, Ли Уильямсон, Фил Фоден, Карли Ллойд, Криштиану Роналду младший, Шейн Клюверт и даже Эдгар Давидс.

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В статье: Криштиану Роналду Роналдиньо Роналдо Nike Килиан Мбаппе
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