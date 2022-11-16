Nike выпустил новую рекламу с Криштиану, Роналдиньо, Мбаппе, Роналдо и другими

Nike выпустил новую рекламу с известными футболистами прошлого и настоящего. Ученые хотели выяснить, кто лучше, – Мбаппе или Роналдиньо, но все пошло не по плану...

В рекламе снялись Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Роналдиньо, Роналдо, Алекс Морган, Вирджил ван Дейк, Сэм Керр, Кевин де Брюйне, Ли Уильямсон, Фил Фоден, Карли Ллойд, Криштиану Роналду младший, Шейн Клюверт и даже Эдгар Давидс.