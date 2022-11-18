Гол+пас. Жерсон Родригес помог своей сборной не проиграть Венгрии

В рамках товарищеского матча в Люксембурге местная сборная сыграла с Венгрией. Матч оказался удивительно результативным и ярким: четыре гола на двоих, четыре желтых карточки.

За Венгрию забили Аттила Салаи и Андраш Немет. А вот Люксембургу результат обеспечил хорошо знакомый болельщикам киевского "Динамо" Жерсон Родригес. Бывший представитель УПЛ сначала реализовал пенальти, а затем ассистировал на Алессио Гурчи.

Как результат – ничья 2:2.