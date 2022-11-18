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Гол+пас. Жерсон Родригес помог своей сборной не проиграть Венгрии

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(2 голосов)

Ничья 2:2

Гол+пас. Жерсон Родригес помог своей сборной не проиграть Венгрии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках товарищеского матча в Люксембурге местная сборная сыграла с Венгрией. Матч оказался удивительно результативным и ярким: четыре гола на двоих, четыре желтых карточки.

За Венгрию забили Аттила Салаи и Андраш Немет. А вот Люксембургу результат обеспечил хорошо знакомый болельщикам киевского "Динамо" Жерсон Родригес. Бывший представитель УПЛ сначала реализовал пенальти, а затем ассистировал на Алессио Гурчи.

Как результат – ничья 2:2.

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В статье: Люксембург Жерсон Родригес
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