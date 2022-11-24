Глава Федерации футбола Норвегии: Не уверены, что Инфантино – необходимый лидер

Президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенес рассказала о попытках найти альтернативного кандидата на пост президента ФИФА.

"Мы в норвежской федерации предприняли много попыток поговорить с теми, кто мог быть оппозиционными кандидатами. Но сейчас есть 207 стран из 211, поддерживающих Инфантино.

В последние несколько недель использовалась неуважительная возможность показать, что ФИФА и Инфантино базируют свое руководство на универсальных правах человека, но скорее была сведена вся обоснованная критика вокруг чемпионата мира к банальным западным двойным стандартам.