Экс-наставник Челси и Вест Хэма возглавил африканскую сборную
Специалист вернулся к работе после четырехлетнего перерыва
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Замбии назначила нового главного тренера. Им стал экс-наставник "Челси" и "Вест Хэма" Авраам Грант. На этом посту он заменил хорвата Алешу Асановича.
67-летний специалист был представлен сегодня на пресс-конференции и подписал двухлетний контракт с возможностью продления на один год.
"Я очень рад быть здесь. Я думаю, что у Замбии есть потенциал. Я приехал сюда из-за вызова, и я надеюсь, что когда я уйду отсюда, я оглянусь и скажу, что мы проделали хорошую работу и заложили хорошую основу для будущего", — сказал Грант.
У Гранта уже есть опыт работы с африканскими командами - с 2014 по 2017 он тренировал сборную Ганы. Под его руководством команда дошла до финала чемпионата Африки в 2015 году, где проиграла в серии послематчевых пенальти Кот-д'Ивуара. Затем он недолго поработал в индийском "Норт Ист Юнайтеде" и сделал перерыв тренерской деятельности на 4 года.
Кроме того, израильский наставник руководил такими клубами как "Хапоэль" (Петах-Тиква)", Хапоэль" (Хайфа), "Маккаби" (Тель-Авив), "Маккаби" (Хайфа), "Челси", "Портсмут", "Вест Хэм" и "Партизан". На международном уровне он успел поработать и со сборной Израиля.
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