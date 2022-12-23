Анри хочет вернуться к работе главным тренером
Он остается работать в штабе сборной Бельгии
Фото: twitter.com/BelRedDevils
Тьерри Анри заявил, что хотел бы в будущем вернуться к работе главным тренером. В последний раз он руководил командой в феврале 2021-го.
Анри работает ассистентом менеджера сборной Бельгии с августа 2021-го. Он остался на своей должности, несмотря на уход Роберто Мартинеса, который был в команде с 2016-го.
"Конечно, я должен обдумать свои слова, потому что в настоящее время я работаю помощником главного тренера сборной Бельгии. Мы говорим о будущем. Однажды я надеюсь (стать менеджером), если будет соответствующий проект… Если есть возможность, вы должны ее оценить и рассмотреть", – приводит его слова Foot Mercato.
Француз только дважды работал главным тренером: несколько месяцев в "Монако" в 2018-м и с ноября 2019-го по февраль 2021-го в канадском "Монреаль Импэкт".
Первым опытом Анри было тренерство молодежной команды "Арсенала" с 2015-го по 2016-й год.
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