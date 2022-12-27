Семье иранской легенды футбола Али Даеи не дали вылететь из страны. Ранее нападающий поддержал протестующих

Али Деаи рассказал, что его жену и дочь без объяснения причин сняли с рейса Тегеран – Дубай. Для этого самолет посадили на острове Киш.

В сентябре Даеи публично в соцсетях поддержал протестующих. Народное возмущение в Иране вспыхнуло из-за убийства 22-летней Махсы Амини, после ее ареста в Тегеране полицией нравов за нарушение строгого дресс-кода.

"Мою дочь и жену сняли с рейса, но не арестовали. Если бы им запретили (выезжать), система паспортного контроля должна была бы это показать, но ответа по этому поводу мне никто не дал. Я действительно не знаю, в чем причина всего этого", — сказал он.

Даеи рассказал, что сейчас пытается организовать возвращение семьи в Тегеран.

"Моя жена и дочь собирались на несколько дней в Дубай и обратно", — добавил он.

Государственное издание IRNA приводит слова правоохранительных органов, что жена Даеи "обязалась" предупреждать о своих намерениях покинуть страну, чего в этот раз не сделала. В связи с этим путешествие было прервано.

Полуофициальное информационное агентство Tasnim, которое считается близким к протестующим, сообщает, что на жену Даеи в этом месяце был наложен запрет на поездки заграницу из-за её поддержки протестов.

В сообщении также утверждается, что она пыталась незаконно обойти запрет, а конечным пунктом назначения были США.