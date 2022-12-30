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Месси – спортсмен 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы. Мбаппе и Бензема в пятерке

Общие новости
(1 голосов)

Мбаппе в тройке

Месси – спортсмен 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы. Мбаппе и Бензема в пятерке

фото - Getty Images

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Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала результаты голосвания за лучшего спортсмена и спортсменку 2022-го года. За чемпиона мира Лионеля Месси проголосовало больше всего журналистов.

В голосовании участвовало 420 журналистов из 113 стран мира.

Среди футболистов в топ-5 ещё 2 француза: Килиан Мбаппе (3 место) и Карим Бензема (4 место).

Лучшей спортсменкой была признана Алексия Путельяс, нападающая "Барселоны" и обладательница Золотого мяча. Она получила

Топ-5 лучших спортсменов по версии AIPS выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси (Футбол, Аргентина) - 962 голоса (25,45%)
  2. Дюплантис Арманд (Легкая атлетика, Швеция) - 373 голоса (9,87%)
  3. Mбаппе Килиан (Футбол, Франция) - 366 голосов (9,68%)
  4. Бензема Карим (Футбол, Франция) - 298 голосов (7,88%)
  5. Милак Кристоф(Плавание, Венгрия) - 189 голосов (5,00%). Ферстаппен Mакс (Формула-1, Нидерланды) - 189 голосов (5,00%)

Топ-5 лучших спортсменок по версии AIPS выглядит следующим образом:

  1. Путельяс Алексия (Футбол, Испания – 452 голоса (11,96%)
  2. Ледеки Кэти (Плавание, США) – 295 голосов (7,80%)
  3. Рохас Юлимар (Легкая атлетика, Венесуэла) – 243 голоса (6,43%)
  4. Макфлин Сидней (Легкая атлетика, США) – 238 голосов (6,30%)
  5. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Легкая атлетика, Ямайка) – 217 голосов (5,74%)
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В статье: Лионель Месси AIPS
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Источник:
aipsmedia.com

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