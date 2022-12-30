Месси – спортсмен 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы. Мбаппе и Бензема в пятерке

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала результаты голосвания за лучшего спортсмена и спортсменку 2022-го года. За чемпиона мира Лионеля Месси проголосовало больше всего журналистов.

В голосовании участвовало 420 журналистов из 113 стран мира.

Среди футболистов в топ-5 ещё 2 француза: Килиан Мбаппе (3 место) и Карим Бензема (4 место).

Лучшей спортсменкой была признана Алексия Путельяс, нападающая "Барселоны" и обладательница Золотого мяча. Она получила

Топ-5 лучших спортсменов по версии AIPS выглядит следующим образом:

Лионель Месси (Футбол, Аргентина) - 962 голоса (25,45%) Дюплантис Арманд (Легкая атлетика, Швеция) - 373 голоса (9,87%) Mбаппе Килиан (Футбол, Франция) - 366 голосов (9,68%) Бензема Карим (Футбол, Франция) - 298 голосов (7,88%) Милак Кристоф(Плавание, Венгрия) - 189 голосов (5,00%). Ферстаппен Mакс (Формула-1, Нидерланды) - 189 голосов (5,00%)

Топ-5 лучших спортсменок по версии AIPS выглядит следующим образом: