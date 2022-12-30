Месси – спортсмен 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы. Мбаппе и Бензема в пятерке
Мбаппе в тройке
фото - Getty Images
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала результаты голосвания за лучшего спортсмена и спортсменку 2022-го года. За чемпиона мира Лионеля Месси проголосовало больше всего журналистов.
В голосовании участвовало 420 журналистов из 113 стран мира.
Среди футболистов в топ-5 ещё 2 француза: Килиан Мбаппе (3 место) и Карим Бензема (4 место).
Лучшей спортсменкой была признана Алексия Путельяс, нападающая "Барселоны" и обладательница Золотого мяча. Она получила
Топ-5 лучших спортсменов по версии AIPS выглядит следующим образом:
- Лионель Месси (Футбол, Аргентина) - 962 голоса (25,45%)
- Дюплантис Арманд (Легкая атлетика, Швеция) - 373 голоса (9,87%)
- Mбаппе Килиан (Футбол, Франция) - 366 голосов (9,68%)
- Бензема Карим (Футбол, Франция) - 298 голосов (7,88%)
- Милак Кристоф(Плавание, Венгрия) - 189 голосов (5,00%). Ферстаппен Mакс (Формула-1, Нидерланды) - 189 голосов (5,00%)
Топ-5 лучших спортсменок по версии AIPS выглядит следующим образом:
- Путельяс Алексия (Футбол, Испания – 452 голоса (11,96%)
- Ледеки Кэти (Плавание, США) – 295 голосов (7,80%)
- Рохас Юлимар (Легкая атлетика, Венесуэла) – 243 голоса (6,43%)
- Макфлин Сидней (Легкая атлетика, США) – 238 голосов (6,30%)
- Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Легкая атлетика, Ямайка) – 217 голосов (5,74%)
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