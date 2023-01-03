Тренер Аль-Насра: Моя цель – сделать Роналду счастливым
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Фото: AlNassrFC
Главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия высказался о будущей работе с Криштиану Роналду. "Он легенда, и для всех нас большая честь приветствовать его здесь", – приводит его слова TuttoMercatoWeb.
"Я удивлен количеством людей в зале для прессы, обычно после игр здесь всего 3-4 журналиста...
Криштиану – один из лучших игроков в истории футбола, он легенда, и для всех нас большая честь приветствовать его здесь. Я уверен, что для чемпионата и для королевства Саудовской Аравии это фантастический момент.
За свою жизнь я понял, что таких игроков, как он, тренировать легче всего. Я могу у него поучиться, мы оба хотим побеждать.
Моя цель – сделать его (Роналду) счастливым и помочь ему наслаждаться каждым моментом в "Аль-Насре".
Я никогда не тренировал игрока его уровня, потому что он недосягаем. Это (его трансфер) хорошо для нашего футбола и для Саудовской Аравии в целом", – сказал Руди Гарсия на презентации Роналду.
Гарсия возглавил "Аль-Наср" в июле 2022-го. Перед этим Гарсия работал в "Роме", "Марселе", "Лионе" и других клубах.
Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" до лета 2025-го.
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