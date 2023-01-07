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Аль-Наср разорвал контракт с Абубакаром

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Уступил место Роналду

Аль-Наср разорвал контракт с Абубакаром

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Портал Foot Mercato сообщает, что "Аль-Наср" расторг контракт с нападающим Венсаном Абубакаром.

По данным источника футболист и клуб пришли к этому решению по обоюдному согласию. В свою очередь, за прекращение соглашения 30-летний форвард получит финансовую компенсацию.

Примечательно, что ранее была информация, что арабский клуб исключил Венсана из заявки для того, чтобы внести туда Криштиану Роналду. Поскольку в чемпионате Саудовской Аравии существует лимит на легионеров в заявке команды – 8 игроков, а португалец стал 9-м.

В этой кампании Абубакар принял участие в 9 поединках, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 ассист.

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В статье: Аль-Наср Венсан Абубакар
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Источник:
Foot Mercato

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