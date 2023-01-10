Скандальный экс-легионер Динамо продолжит карьеру на родине
Карлос Самбрано нашел новый клуб
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Экс-защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано трудоустроился на родине. 33-летний игрок продолжит карьеру в клубе "Альянс Лима".
Как сообщает пресс-служба перуанцев, футболист подписал трудовое соглашение с клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон. Последним клубом Карлоса был "Бока Хуниорс". Аргентинский клуб решил досрочно прекратить сотрудничество с защитником, несмотря на договоренность о пролонгации контракта еще на два года.
???????????????????????? ???????????????????????????????? #️⃣????— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 8, 2023
Llega a rugir en matute y debuta en el fútbol peruano luego de 15 años jugando en el exterior, hoy cumple uno de sus sueños jugando en el club del cual es hincha.#PorElTri#AlianzaBicampeón pic.twitter.com/UvknTjNMTh
Напомним, Самбрано принадлежал "Динамо" с 2018 по 2020 годы, но так ни разу не сыграл за первую команду киевлян. 31 декабря 2020 года перуанец покинул киевский клуб и перешел в "Бока Хуниорс" за 1,5 млн евро.
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