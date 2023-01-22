Роналду без голов. Талиска принес победу Аль-Насру в дебютном матче португальской звезды

Звездный португалец Криштиану Роналду провел дебютную игру в чемпионате Саудовской Аравии, выйдя в основе "Аль-Насра" на матч 14-го тура первенства против "Аль-Иттифака".

Отметить дебют забитым мячом форварду сборной Португалии не удалось. Единственный гол в отчетном матче в свой актив записал Талиска.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 14-й тру

Аль-Наср – Аль-Иттифак – 1:0

Гол: Талиска, 31

Благодаря этой победе "Аль-Наср" вернулся на вершину турнирной таблицы и имеет шанс увеличить свое преимущество благодаря матчу в запасе.

Впереди Роналду ждет полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии, в котором "Аль-Наср" 26 января встретится с "Аль-Иттихадом".