Роналду без голов. Талиска принес победу Аль-Насру в дебютном матче португальской звезды
"Аль-Наср" минимально обыграл своего соперника в чемпионате Саудовской Аравии
Фото: AlNassr FC
Звездный португалец Криштиану Роналду провел дебютную игру в чемпионате Саудовской Аравии, выйдя в основе "Аль-Насра" на матч 14-го тура первенства против "Аль-Иттифака".
Отметить дебют забитым мячом форварду сборной Португалии не удалось. Единственный гол в отчетном матче в свой актив записал Талиска.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 14-й тру
Аль-Наср – Аль-Иттифак – 1:0
Гол: Талиска, 31
⌛️ || Full time, ????????@AlNassrFC 1:0 @Ettifaq— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 22, 2023
Talisca ⚽️ pic.twitter.com/NEjlNpYkeJ
Благодаря этой победе "Аль-Наср" вернулся на вершину турнирной таблицы и имеет шанс увеличить свое преимущество благодаря матчу в запасе.
Впереди Роналду ждет полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии, в котором "Аль-Наср" 26 января встретится с "Аль-Иттихадом".
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