Был для Португалии как Пеле для Бразилии. Сегодня Эйсебио мог исполниться 81 год

Эузебиу да Силва Феррейра родился 25 января 1942 года, более известный как Эйсебио. Португальский футболист мозамбикского происхождения, нападающий. Первый великий футболист – выходец из Африки. Известен своими выступлениями за лиссабонскую "Бенфику" и сборную Португалии. В составе "орлов" сыграл 715 матчей (включая товарищеские) и забил 727 голов. За сборную Португалии сыграл 64 матча и забил 41 гол.

Эйсебио – бронзовый призер чемпионата мира 1966 года. Одиннадцатикратный чемпион Португалии, пятикратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка европейских чемпионов сезона 1961/62, чемпион Североамериканской футбольной лиги.

Входит в список ФИФА 100, занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Португалии за все времена.

