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Был для Португалии как Пеле для Бразилии. Сегодня Эйсебио мог исполниться 81 год

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Черная Пантера

Был для Португалии как Пеле для Бразилии. Сегодня Эйсебио мог исполниться 81 год

Getty Images_

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Эузебиу да Силва Феррейра родился 25 января 1942 года, более известный как Эйсебио. Португальский футболист мозамбикского происхождения, нападающий. Первый великий футболист – выходец из Африки. Известен своими выступлениями за лиссабонскую "Бенфику" и сборную Португалии. В составе "орлов" сыграл 715 матчей (включая товарищеские) и забил 727 голов. За сборную Португалии сыграл 64 матча и забил 41 гол.

Эйсебио – бронзовый призер чемпионата мира 1966 года. Одиннадцатикратный чемпион Португалии, пятикратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка европейских чемпионов сезона 1961/62, чемпион Североамериканской футбольной лиги.

Входит в список ФИФА 100, занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Португалии за все времена.

Эйсебио скончался в ночь на 5 января 2014 года на 72-м году жизни в результате острой сердечной недостаточности. Португальские власти объявили в стране трехдневный траур в связи с его смертью. На всех государственных учреждениях в стране были приспущены флаги.

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В статье: Эйсебио
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