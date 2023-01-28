Экс-игрок Эвертона и Манчестер Юнайтед перешел в чемпионат Австралии
Хавбек поехал доигрывать карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine
Австралийский ФК "Вестерн Сидней" арендовал 33-летнего французского полузащитника "Ницци" Моргана Шнайдерлина.
Известно, что соглашение рассчитано на полгода – до лета 2023 года. При этом контракт француза с "Ниццей" заканчивается также летом - Морган станет свободным агентом.
В течение карьеры Шнайдерлин играл за "Страсбур", "Саутгемптон", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Также на его счету 15 матчей за сборную Франции.
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Источник:Сайт ФК "Вестерн Сідней"
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