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Экс-игрок Эвертона и Манчестер Юнайтед перешел в чемпионат Австралии

Общие новости
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Хавбек поехал доигрывать карьеру

Экс-игрок Эвертона и Манчестер Юнайтед перешел в чемпионат Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Австралийский ФК "Вестерн Сидней" арендовал 33-летнего французского полузащитника "Ницци" Моргана Шнайдерлина.

Известно, что соглашение рассчитано на полгода – до лета 2023 года. При этом контракт француза с "Ниццей" заканчивается также летом - Морган станет свободным агентом.

В течение карьеры Шнайдерлин играл за "Страсбур", "Саутгемптон", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Также на его счету 15 матчей за сборную Франции.

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В статье: Ницца Сидней (Австралия) Морган Шнейдерлен
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