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Самолёт футбольной команды совершил аварийную посадку – все из-за мячей на борту

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Пилот решил перестраховаться

Самолёт футбольной команды совершил аварийную посадку – все из-за мячей на борту

Фото: ifkgoteborg

Новина українською

Курьезная ситуация произошла с именитым клубом по пути в Испанию. Шведский "Гетеборг" отправился на сборы для подготовки к предстоящему чемпионату. Правда, долететь сразу не получилось.

Как сообщает Aftonbladet, самолет с игроками команды был вынужден совершить аварийную посадку. Воздушное судно развернулось и приземлилось в Копенгагене через полчаса после начала полета. Причиной стало то, что в салоне находились надутые футбольные мячи.

"У меня странное объявление. Мы получили информацию о том, что на борту около 30 надутых мячей. Из-за риска того, что они могут взорваться, нам нужно сделать остановку. Оказавшись на земле, нужно выпустить из них воздух", - сказал пилот.

После "Гетеборг" успешно добрался в Испанию на тренировочные сборы. По итогам минувшего сезона клуб занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата Швеции.

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В статье: Гетеборг
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