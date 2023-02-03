Самолёт футбольной команды совершил аварийную посадку – все из-за мячей на борту
Пилот решил перестраховаться
Фото: ifkgoteborg
Курьезная ситуация произошла с именитым клубом по пути в Испанию. Шведский "Гетеборг" отправился на сборы для подготовки к предстоящему чемпионату. Правда, долететь сразу не получилось.
Как сообщает Aftonbladet, самолет с игроками команды был вынужден совершить аварийную посадку. Воздушное судно развернулось и приземлилось в Копенгагене через полчаса после начала полета. Причиной стало то, что в салоне находились надутые футбольные мячи.
"У меня странное объявление. Мы получили информацию о том, что на борту около 30 надутых мячей. Из-за риска того, что они могут взорваться, нам нужно сделать остановку. Оказавшись на земле, нужно выпустить из них воздух", - сказал пилот.
После "Гетеборг" успешно добрался в Испанию на тренировочные сборы. По итогам минувшего сезона клуб занял 8-е место в турнирной таблице чемпионата Швеции.
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