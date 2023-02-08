  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Брал с Хорватией бронзу на Чемпионате мира. Скончался тренер Мирослав Блажевич

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Через два дня ему могло исполниться 88...

Брал с Хорватией бронзу на Чемпионате мира. Скончался тренер Мирослав Блажевич

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На 87-м году ушел из жизни легендарный тренер Мирослав Блажевич.

Начиная с 2011-го года коуч, известный многим по прозвищу Чиро, вел борьбу с раком простаты. Десятого февраля этого года ему могло исполниться 88 лет.

Главное достижение в тренерской карьере Блажевича - бронза на Чемпионате мира-1998 со сборной Хорватии. В сумме он возглавлял "шашечных" на протяжении шести лет.

Также Блажевич работал со многими клубами, выиграв два чемпионата Хорватии, чемпионат Югославии, а также трофеи в Швейцарии.

По теме
yellow-arrow
Аль-Ахли - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала клубного чемпионата мира на 8.02.2023
yellow-arrow
Официально: Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии
yellow-arrow
Легенда Болгарии и Каталонии. Сегодня празднует День рождения Христо Стоичков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорватия Мирослав Блажевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде