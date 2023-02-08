Брал с Хорватией бронзу на Чемпионате мира. Скончался тренер Мирослав Блажевич
Через два дня ему могло исполниться 88...
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На 87-м году ушел из жизни легендарный тренер Мирослав Блажевич.
Начиная с 2011-го года коуч, известный многим по прозвищу Чиро, вел борьбу с раком простаты. Десятого февраля этого года ему могло исполниться 88 лет.
The great Miroslav "Ćiro" Blažević has passed away, aged 87.— UEFA (@UEFA) February 8, 2023
The father of modern Croatian football and one of the game's greatest coaches, Blažević had a hugely successful career, also leading teams in Bosnia and Herzegovina and Switzerland.
He will be sorely missed. pic.twitter.com/No4o2RQ947
Главное достижение в тренерской карьере Блажевича - бронза на Чемпионате мира-1998 со сборной Хорватии. В сумме он возглавлял "шашечных" на протяжении шести лет.
Также Блажевич работал со многими клубами, выиграв два чемпионата Хорватии, чемпионат Югославии, а также трофеи в Швейцарии.
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