Брал с Хорватией бронзу на Чемпионате мира. Скончался тренер Мирослав Блажевич

На 87-м году ушел из жизни легендарный тренер Мирослав Блажевич.

Начиная с 2011-го года коуч, известный многим по прозвищу Чиро, вел борьбу с раком простаты. Десятого февраля этого года ему могло исполниться 88 лет.

The great Miroslav "Ćiro" Blažević has passed away, aged 87.



The father of modern Croatian football and one of the game's greatest coaches, Blažević had a hugely successful career, also leading teams in Bosnia and Herzegovina and Switzerland.



He will be sorely missed.