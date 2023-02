Скалони, Анчелотти и Гвардиола – в тройке кандидатов на звание лучшего тренера года ФИФА

ФИФА нвазала трех претендентов на звание лучшего тренера года The Best. Ими стали Карло Анчелотти ("Реал"), Лионель Скалони (Аргентина) и Пеп Гвардиола ("Ман Сити").

Карло Анчелотти завоевал с "Реалом" дубль, победив в Лиге чемпионов и Примере. Также "Мадрид" обыграл "Айнтрахт" в борьбе за Суперкубок УЕФА.

Лионель Скалони привел Аргентину к победе на чемпионате мира в Катаре. Команда под руководством менеджера выиграла второй подряд крупный турнир (в 2021-м "альбиселесте" победили на Копа Америка).

Пеп Гвардиола в четвертый раз завоевал титул АПЛ и добрался до полуфинала лиги чемпионов, где уступил "Реалу" – будущему чемпиону.

Отметим, что из пятерки претендентов отсеялись Дидье Дешам (финалист чемпионата мира) и Валид Реграги (привел сборную Марокко к полуфиналу Мундиаля).

The three finalists for #TheBest FIFA Men’s Coach Award have been revealed!



???????? @PepTeam

???????? @lioscaloni

???????? @MrAncelotti