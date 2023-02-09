Скалони, Анчелотти и Гвардиола – в тройке кандидатов на звание лучшего тренера года ФИФА
Отсеялись Дешам и Реграги
Фото: fifa.com
ФИФА нвазала трех претендентов на звание лучшего тренера года The Best. Ими стали Карло Анчелотти ("Реал"), Лионель Скалони (Аргентина) и Пеп Гвардиола ("Ман Сити").
Карло Анчелотти завоевал с "Реалом" дубль, победив в Лиге чемпионов и Примере. Также "Мадрид" обыграл "Айнтрахт" в борьбе за Суперкубок УЕФА.
Лионель Скалони привел Аргентину к победе на чемпионате мира в Катаре. Команда под руководством менеджера выиграла второй подряд крупный турнир (в 2021-м "альбиселесте" победили на Копа Америка).
Пеп Гвардиола в четвертый раз завоевал титул АПЛ и добрался до полуфинала лиги чемпионов, где уступил "Реалу" – будущему чемпиону.
Отметим, что из пятерки претендентов отсеялись Дидье Дешам (финалист чемпионата мира) и Валид Реграги (привел сборную Марокко к полуфиналу Мундиаля).
The three finalists for #TheBest FIFA Men’s Coach Award have been revealed!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 9, 2023
???????? @PepTeam
???????? @lioscaloni
???????? @MrAncelotti
Популярное сейчас
- "Болото, что с лицом?" В ОП заявили, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов для ВСУ – решен
- Байден: У Путина нет никаких шансов – он уже потерял Украину
- Малиновский о победе над ПСЖ: Мы были очень мотивированы, это было потрясающе
- Разгром от Днепра-1, сенсация на клубном ЧМ, скандал в Баварии. Главные новости за 7 февраля
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту