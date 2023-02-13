Экс-наставник Брайтона возглавил африканскую сборную
Детали соглашения не уточняются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Ганы получила нового главного тренера. Национальную команду принял Крис Хьютон, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.
На этом посту специалист заменил Отто Аддо, покинувшего "черных звезд" после чемпионата мира-2022 в Катаре. Ганцы остановили свои выступления на стадии группового этапа, заняв последнее место в группе H с тремя очками в активе.
Помогать Хьютону будут бывшие ассистенты Аддо – Джордж Боатенг и Мас-Уд Диди Драмани. Длительность соглашения с 64-летним ирландцем не афишируется
Ранее Хьютон работал в "Тоттенхэме", "Ньюкасле", "Норвиче", "Брайтоне" и "Ноттингем Форест". Он был советником тренерского штаба сборной Ганы во время Мундиаля-2022.
Популярное сейчас
- Павелко разговаривал со Скрипником по поводу работы в сборной Украины - Источник
- Перевалили за полтысячи оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12 февраля
- ВСУ в воскресенье отражали атаки россиян в четырех областях
- Первое поистине звездное шоу. ВИДЕО, как Роналду оформил покер в Саудовской Аравии
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО