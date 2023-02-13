Экс-наставник Брайтона возглавил африканскую сборную

Сборная Ганы получила нового главного тренера. Национальную команду принял Крис Хьютон, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

На этом посту специалист заменил Отто Аддо, покинувшего "черных звезд" после чемпионата мира-2022 в Катаре. Ганцы остановили свои выступления на стадии группового этапа, заняв последнее место в группе H с тремя очками в активе.

Помогать Хьютону будут бывшие ассистенты Аддо – Джордж Боатенг и Мас-Уд Диди Драмани. Длительность соглашения с 64-летним ирландцем не афишируется

Ранее Хьютон работал в "Тоттенхэме", "Ньюкасле", "Норвиче", "Брайтоне" и "Ноттингем Форест". Он был советником тренерского штаба сборной Ганы во время Мундиаля-2022.