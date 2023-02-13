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Экс-наставник Брайтона возглавил африканскую сборную

Общие новости
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Детали соглашения не уточняются

Экс-наставник Брайтона возглавил африканскую сборную

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Ганы получила нового главного тренера. Национальную команду принял Крис Хьютон, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

На этом посту специалист заменил Отто Аддо, покинувшего "черных звезд" после чемпионата мира-2022 в Катаре. Ганцы остановили свои выступления на стадии группового этапа, заняв последнее место в группе H с тремя очками в активе.

Помогать Хьютону будут бывшие ассистенты Аддо – Джордж Боатенг и Мас-Уд Диди Драмани. Длительность соглашения с 64-летним ирландцем не афишируется

Ранее Хьютон работал в "Тоттенхэме", "Ньюкасле", "Норвиче", "Брайтоне" и "Ноттингем Форест". Он был советником тренерского штаба сборной Ганы во время Мундиаля-2022.

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В статье: Гана Крис Хьютон
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Источник:
Ghana Football Association

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