Экс-форвард Шахтера близок к возвращению в Бразилию
Луис Адриано может перебраться в родной клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный форвард донецкого "Шахтера" Луис Адриано, который в нынешнем сезоне выступает за турецкий "Антальяспор", близок к возвращению в Бразилию.
В возвращении бразильского нападающего заинтересован "Интернасьонал", воспитанником которого и является форвард. Об этом сообщает именитый инсайдер Николо Скира.
По данным источника, "Интернасьонал" уже согласовал с игроком условия личного контракта до конца 2023 года. Переговоры между клубами активно ведутся. Однако, никаких финансовых деталей Скира не раскрывает.
Напомним, Адриано известен по выступлениям за донецкий "Шахтер", "Милан", московский "Спартак" и "Палмейрас". Последние два сезона футболист играет в турецком "Антальяспоре".
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